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Парламентская газета

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Замглавы Минэнерго расскажет в Госдуме о ситуации с ценами на толпиво

Замглавы Минэнерго расскажет в Госдуме о ситуации с ценами на толпиво

На закрытой части пленарного заседания Госдумы 27 сентября по поручению председателя палаты Вячеслава Володина депутаты заслушают замглавы Минэнерго Павла Сорокина, который расскажет о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы в стране.

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Комментарии
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Дмитрий Тува
Цены на ТОЛПИВО? 🤣🤣🤣
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