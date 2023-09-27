Замглавы Минэнерго расскажет в Госдуме о ситуации с ценами на толпиво

На закрытой части пленарного заседания Госдумы 27 сентября по поручению председателя палаты Вячеслава Володина депутаты заслушают замглавы Минэнерго Павла Сорокина, который расскажет о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии