Замглавы Минэнерго расскажет в Госдуме о ситуации с ценами на толпиво

На закрытой части пленарного заседания Госдумы 27 сентября по поручению председателя палаты Вячеслава Володина депутаты заслушают замглавы Минэнерго Павла Сорокина, который расскажет о ситуации с ценами на горюче-смазочные материалы в стране.