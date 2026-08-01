Дима Билан рассказал о важности авторских прав по совету Шатунова

Дима Билан поделился советами от Юрия Шатунова о защите авторских прав. Певец рассказал о личных беседах с солистом "Ласкового мая" и его рекомендациях проверять документы, что помогло ему во время шоу "Твой №1".
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