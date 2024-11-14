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Малышева предупредила о связи незащищенного секса и рака языка

Малышева предупредила о связи незащищенного секса и рака языка

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман рассказали россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что незащищенный секс может нанести вред языку.

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