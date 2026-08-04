«Либо снимайте ― либо отчисляйтесь»: мигранток-медиков отстранили от практики из-за хиджабов

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ничего не понятно в Таджикистане запретили хиджаб и почему то нет возмущений, а у нас почему возмущения , если существуют определенные нормы их же надо выполнять, или завтра на операцию придут и делать не будут т.к. к мужчинам прикасаться нельзя. Абсурд полный.