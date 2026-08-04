Мусульманки массово жалуются на запрет ношения религиозной одежды в больницах и учебных заведениях Ханты-Мансийский автономный округ продолжает отстаивать право россиян на светское государство.
«Либо снимайте ― либо отчисляйтесь»: мигранток-медиков отстранили от практики из-за хиджабов
Комментарии
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wW6FVU bSGTm2o
ничего не понятно в Таджикистане запретили хиджаб и почему то нет возмущений, а у нас почему возмущения , если существуют определенные нормы их же надо выполнять, или завтра на операцию придут и делать не будут т.к. к мужчинам прикасаться нельзя. Абсурд полный.
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1 м.
АД
Александра Дан
Хоть один руководитель принял правильное решение ,или взятку диаспора не дала ??????
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1 м.
Vlad Dirkin
"От стресса у меня начался приступ астмы /// ― жалуется Аниса, студентка медицинского факультета" - а зачем нам такие врачи?
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1 м.
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