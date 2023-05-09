Депутат Занко напомнила об ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, один из авторов законопроекта о георгиевской ленте Ольга Занко рассказала в беседе с RT о том, как правильно носить этот символ.
Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, один из авторов законопроекта о георгиевской ленте Ольга Занко рассказала в беседе с RT о том, как правильно носить этот символ.
Свежие комментарии