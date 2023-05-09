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Депутат Занко напомнила об ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты

Депутат Занко напомнила об ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, один из авторов законопроекта о георгиевской ленте Ольга Занко рассказала в беседе с RT о том, как правильно носить этот символ.

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