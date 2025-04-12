Апелляция «Осасуны» на решение RFEF по Иньиго отклонена, «Барса» не нарушила регламент. Клуб не согласен и выложил заявление с аргументами

Напомним, «Барселона» одержала победу над командой из Памплоны со счетом 3:0 27 марта. На следующий день «Осасуна» подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в связи с неправомерным участием Иньиго Мартинеса в составе «Барселоны».