Лондон расширил санкции против России

Великобритания объявила о новом расширении санкционного давления на Россию. Очередной пакет ограничительных мер затронул российские финансовые организации, промышленные предприятия, суда и отдельных представителей бизнеса.
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