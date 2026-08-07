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Лондон расширил санкции против России

Лондон расширил санкции против России

Великобритания объявила о новом расширении санкционного давления на Россию. Очередной пакет ограничительных мер затронул российские финансовые организации, промышленные предприятия, суда и отдельных представителей бизнеса.

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