Звезды помогают худеть: как оставаться стройными разным знакам зодиака Алёна ЮрьеваНа первый взгляд может показаться, что поддержание стройности и диета – это исключительно физические упражнения и контроль за питанием.
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