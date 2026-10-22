© Zef art/Shutterstock/FOTODOMВ пятницу, 13 ноября 2026 года, численность человечества, согласно знаменитому уравнению физика Хайнца фон Фёрстера, должна уйти в бесконечность.
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