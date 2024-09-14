Итоги торгов пятницы на рынках АТР: Китай на минимумах -иена на максимумах

Азиатские фондовые рынки в пятницу продемонстрировали смешанную динамику. При незначительном падении Nikkei на 0,68% японская йена укрепилась до самого высокого уровня с конца декабря 2023 года, достигнув отметки 140,62 по отношению к доллару США.