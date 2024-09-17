В Зимбабве упал вертолёт, на котором должен был лететь президент Мнангагва

На юге Зимбабве потерпел крушение президентский вертолет, началось расследование.Вертолет, на котором, как предполагалось, должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение почти сразу после взлёта.
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