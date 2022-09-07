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Байден на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Байден на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Фото: depositphotos/rabbit75_dep Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов.

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