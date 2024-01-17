ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Алтайского края

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, который перевел террористической организации из Украины криптовалюту на закупку беспилотников и военного оборудования для ведения боевых действий против России.
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