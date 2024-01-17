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ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Алтайского края

ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Алтайского края

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, который перевел террористической организации из Украины криптовалюту на закупку беспилотников и военного оборудования для ведения боевых действий против России.

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