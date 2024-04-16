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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» взяли на себя расходы болельщиков во время матча с «Рокетс». Это последняя игра команды на Crypto.com Arena в регулярке

Калифорнийский клуб взял на себя расходы болельщиков во время матча с «Рокетс», который стал последним для команды на арене в Лос-Анджелесе в рамках регулярных чемпионатов.

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