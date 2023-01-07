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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Многие с детства помнят медовую коврижку из школьного буфета. Давайте, приготовим именно такую

Почему-то медовые коврижки не пользуются особой любовью у владельцев нынешних кондитерских. Они (как и я, впрочем) предпочитают десерты другого плана — легкие, воздушные, почти невесомые, приготовленные по рецептам французских Maître de pâtisserie.

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