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Кто оплачивает воду для полива клумб перед подъездом дома? Разъяснения экспертов

Кто оплачивает воду для полива клумб перед подъездом дома? Разъяснения экспертов

Кто оплачивает воду для полива клумб перед подъездом дома? Разъяснения экспертов Ольга ВайленкоВопрос оплаты воды, используемой для полива клумб перед многоквартирными домами, часто вызывает споры среди жителей.

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