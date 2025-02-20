Милонов призвал россиянок не дарить пошлые подарки на День защитника Отечества

Депутат также рассказал, какой презент хочет получить сам Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил против пошлых подарков для мужчин на 23 Февраля и рассказал, какой подарок хотел бы получить сам, пишет 20 февраля Life.
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