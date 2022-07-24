Опубликован рейтинг регионов России по численности среднего класса

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ составили первую тройку в рейтинге регионов России по численности среднего класса, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в понедельник РИА Новости .
Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ составили первую тройку в рейтинге регионов России по численности среднего класса, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в понедельник РИА Новости .
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