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Опубликован рейтинг регионов России по численности среднего класса

Опубликован рейтинг регионов России по численности среднего класса

Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ составили первую тройку в рейтинге регионов России по численности среднего класса, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в понедельник РИА Новости .

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