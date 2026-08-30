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Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова: белое платье, бордовая лилия и звёздные гости

Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова: белое платье, бордовая лилия и звёздные гости

29 августа в столичным отеле Ritz-Carlton состоялась свадьба фигуристки Евгении Медведевой и хореографа Ильдара Гайнутдинова.

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