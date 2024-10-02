Блогер Лерчек незаконно перевела за границу 251 млн рублей

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее бывший муж Артем Чекалин незаконно перевели за рубеж с использованием подложных документов 251 миллион рублей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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