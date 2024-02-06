В РФ перестали рассматривать Швейцарию как посредника в переговорах с Киевом

Скриншот видео Швейцария готова выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом, но Россия перестала рассматривать Берн в качестве площадки по урегулированию конфликта, сообщили "Известиям" в посольстве РФ в Швейцарии.
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