Расчёт FPV-камикадзе из батальона БПЛА 106-й воздушно-десантной дивизии настиг танк Т-64БВ ВСУ в районе села Новоивановка, Суджанского района Курской области - как результат детонация БК.
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Расчёт FPV-камикадзе из батальона БПЛА 106-й воздушно-десантной дивизии настиг танк Т-64БВ ВСУ в районе села Новоивановка, Суджанского района Курской области - как результат детонация БК.
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