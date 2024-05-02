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«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, Рублев обыграл Алькараса в Мадриде, победа «Дортмунда» над «ПСЖ», дубайское дело Промеса закрыто, тен Хаг остается в «МЮ» и другие новости

«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, Рублев обыграл Алькараса в Мадриде, победа «Дортмунда» над «ПСЖ», дубайское дело Промеса закрыто, тен Хаг остается в «МЮ» и другие новости

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Лена Мисько
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3 час.
Лена Мисько
«Спартак» сыграет с «Балтикой» в финале Пути регионов Кубка России «Спартак» и «Балтика» встретятся в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Вчера красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:0. Вторым финалистом стала «Балтика», одержавшая сегодня победу над «Ростовом» со счетом 1:0. Хозяина финальной пары Пути регионов определит жеребьевка.
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Лена Мисько
Жеребьевка определила, что хозяином финальной пары Пути регионов будет «Балтика». Матч пройдет 14-16 мая.
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