«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, Рублев обыграл Алькараса в Мадриде, победа «Дортмунда» над «ПСЖ», дубайское дело Промеса закрыто, тен Хаг остается в «МЮ» и другие новости

1. Как же похорошел «Спартак» при Слишковиче: обыграли в гостях «Динамо» и вышли в финал Пути регионов Кубка России.
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