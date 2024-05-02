«Спартак» выбил «Динамо» из Кубка, Рублев обыграл Алькараса в Мадриде, победа «Дортмунда» над «ПСЖ», дубайское дело Промеса закрыто, тен Хаг остается в «МЮ» и другие новости

Концепция РФС о возвращении к отбору ЧМ-2030, победа «Реала», «Спартак» обратился в ЭСК и КДК, «Лестер» вернулся в АПЛ, тен Хаг против СМИ, Слот возглавит «Ливерпуль» и другие новости