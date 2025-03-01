Маск обратил внимание на нецензурную брань Зеленского в адрес Вэнса

Американский предприниматель и руководитель Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X прокомментировал нецензурную брань главы Украины Владимира Зеленского в адрес вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии