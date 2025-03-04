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Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом после ссоры в Вашингтоне

Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом после ссоры в Вашингтоне

В Европе считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после ссоры в Белом доме, поскольку обычных извинений будет недостаточно.

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