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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каррагер об уходе Трента: «Большинство игроков «Ливерпуля» наверняка хотели бы играть за «Реал». Игроки мыслят не так, как болельщики»

Каррагер об уходе Трента: «Большинство игроков «Ливерпуля» наверняка хотели бы играть за «Реал». Игроки мыслят не так, как болельщики»

Ранее Трент Александер-Арнолд объявил об уходе из «Ливерпуля» свободным агентом. Сообщалось, что защитник договорился о контракте с «Реалом».

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