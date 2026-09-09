"Мособлводоканал" поставил Подмосковью 15 млн куб.м воды за лето

"Мособлводоканал" с июня по август поставил Подмосковью свыше 15 млн кубометров воды. 8,8 млн из них пошли на нужды населения, остальное на предприятия.
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