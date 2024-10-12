Выкуривание бандеровцев из-под Купянска: почему так трудно освободить Заосколье

Радомир Маркуш 11 октября 2024 г., 17:50 Сражения идут за каждое село, причем с переменным успехом, и этому есть страшное объяснение Наши штурмовые группы прорвались в центр Петропавловки — это совсем рядом с Купянском, сообщает «Военная хроника» со ссылкой на сводки с мест.