Выкуривание бандеровцев из-под Купянска: почему так трудно освободить Заосколье

Радомир Маркуш 11 октября 2024 г., 17:50 Сражения идут за каждое село, причем с переменным успехом, и этому есть страшное объяснение Наши штурмовые группы прорвались в центр Петропавловки — это совсем рядом с Купянском, сообщает «Военная хроника» со ссылкой на сводки с мест.
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