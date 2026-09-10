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После развода бывший муж потребовал вернуть все подарки

После развода бывший муж потребовал вернуть все подарки

Письмо от адвоката пришло через две недели после того, как развод официально вступил в силу. Я узнала конверт по логотипу юридической конторы — Дима нанимал этого адвоката ещё на этапе раздела имущества, дотошного, въедливого человека по фамилии Крутов, который, казалось, получал удовольствие от каждой мелочи в наших бесконечных переговорах.

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