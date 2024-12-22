Как вырастить успешного ребенка: 4 навыка, которые пригодятся в жизни каждому

Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос счастливым и успешным. Но только не всегда понятно, с чего начинать: где он сможет ярче всего проявить свои способности, что ему будет по душе, что потом пригодится в жизни.
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