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Как вырастить успешного ребенка: 4 навыка, которые пригодятся в жизни каждому

Как вырастить успешного ребенка: 4 навыка, которые пригодятся в жизни каждому

Все родители хотят, чтобы их ребенок вырос счастливым и успешным. Но только не всегда понятно, с чего начинать: где он сможет ярче всего проявить свои способности, что ему будет по душе, что потом пригодится в жизни.

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