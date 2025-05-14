Стернс – первая теннисистка, выигравшая три матча подряд на решающем тай-брейке

В четвертьфинале в Риме американка обыграла Элину Свитолину – 6:2, 4:6, 7:6(4). В третьем матче подряд она победила на решающем тай-брейке – до этого в основном туре в Открытой эре такого не случалось ни разу.
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