Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от шестого поражения в сезоне

«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней арене уступил «Сакраменто Кингз». Ранним утром 16 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз».
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