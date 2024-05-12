Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет сел в Иркутске из-за неисправности

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска из-за технической неисправности, сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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