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Царьград

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Вирусологи: коронавирус из Таиланда может попасть в Россию в ближайшие дни

Вирусологи: коронавирус из Таиланда может попасть в Россию в ближайшие дни

Пятеро русских туристов заразились COVID-19 на Пхукете, и теперь эксперты оценивают вероятность появления этого варианта в России.

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