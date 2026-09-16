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Белоусов наградил командира корвета за пресечение провокации вертолёта Дании

Белоусов наградил командира корвета за пресечение провокации вертолёта Дании

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил командира российского корвета «Сообразительный» за грамотные действия при предотвращении провокации датского вертолёта в нейтральных водах Балтийского моря.

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