10 вдохновляющих историй девушек, которые бросили вызов стереотипам Издательство Stoosh опубликовало 10 вдохновляющих историй девушек, которые бросили вызов стереотипам, бытующим в обществе, и смогли доказать окружающим и самим себе, что они не изгои, а яркие личности с уникальной внешностью.