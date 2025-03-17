Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Москвичам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. С такой рекомендацией выступил столичный дептранс, говорится в Telegram-канале ведомства со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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