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Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Москвичей предупредили о снеге и гололедице

Москвичам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте из-за непогоды. С такой рекомендацией выступил столичный дептранс, говорится в Telegram-канале ведомства со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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