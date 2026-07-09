Мирошник высказался о подарке Эрдогана лидерам ЕС цитатой из «12 стульев»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник цитатой из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» отреагировал на информацию о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подарил пистолеты лидерам стран ЕС.
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