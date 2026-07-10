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Жителям Подмосковья напомнили, как распознать телефонный обман

Жителям Подмосковья напомнили, как распознать телефонный обман

Телефонные мошенники часто выстраивают обман в два этапа: сначала получают код из смс, а затем используют тревогу человека, чтобы убедить его перевести деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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