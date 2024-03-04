- Женщина, дайте пройти! Кто-то толкнул Лену в спину, и она невольно сделала еще шаг, вцепившись в ручки коляски, чтобы не упасть на скользком тротуаре.
Хранители
Комментарии
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Алекс Сэм
Огромное спасибо за рассказ! Аж слёзы навернулись
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14 час.
Галина Баранова
Верно говорится-"Свет не без добрых людей"!
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12 час.
Элеонора Коган
Максим обязательно будет ходить, раз рядом есть такие люди, как Иван Иваныч, его мама и бабушка Вера!!!!
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5 час.
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