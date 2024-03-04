ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Максим обязательно будет ходить, раз рядом есть такие люди, как Иван Иваныч, его мама и бабушка Вера!!!!Хранители
  • Виктор Гайдуков
    Какой блат? Вы что, ещё в прошлом веке живёте? А работать и учиться надо было всегда, а сегодня особенно. Никто к Вам...Затянуть пояса
  • Виктор Гайдуков
    А пенсионеры есть разные. Есть такие, которые никогда и не работали официально, и налогов никогда не платили, а тепер...Затянуть пояса

Хранители

Хранители

- Женщина, дайте пройти! Кто-то толкнул Лену в спину, и она невольно сделала еще шаг, вцепившись в ручки коляски, чтобы не упасть на скользком тротуаре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Огромное спасибо за рассказ! Аж слёзы навернулись
Ответить
14 час.
Галина Баранова
Верно говорится-&quot;Свет не без добрых людей&quot;!
Ответить
12 час.
Элеонора Коган
Максим обязательно будет ходить, раз рядом есть такие люди, как Иван Иваныч, его мама и бабушка Вера!!!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх