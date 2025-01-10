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В раде назвали Зеленского террористом из-за энергокризиса в Приднестровье

В раде назвали Зеленского террористом из-за энергокризиса в Приднестровье

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук 10 января обвинил президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года) в гибели людей в Приднестровье на фоне энергетического кризиса в регионе.

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