Депутат Верховной рады Артем Дмитрук 10 января обвинил президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года) в гибели людей в Приднестровье на фоне энергетического кризиса в регионе.
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