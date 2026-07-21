Названы самые востребованные специальности среди ветеранов СВО

В перечень вошли позиции, где востребованы дисциплина, навыки командной работы и способность действовать в условиях высокой нагрузки Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что среди программ профессионального обучения для участников СВО самыми востребованными стали профессии повара, оператора беспилотных летательных систем и сварщика, пишет РИА Новости.