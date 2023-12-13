В России может появиться еще одна программа льготной ипотеки

Минстрой рассматривает варианты того, как запустить субсидирование льготной ипотеки под 1% на домокомплекты для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием счетов «эскроу», рассказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.