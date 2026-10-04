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Португалия первой вышла в плей-офф Лиги наций. У команды Жезуша 12 очков в 4 турах

Сборная Португалии обеспечила себе участие в четвертьфинале Лиги А в Лиге наций. Команда Жорже Жезуша раньше всех набрала необходимое для выхода в плей-офф количество очков.

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