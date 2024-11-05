CNN: Трамп набирает 60,9% голосов в штате Кентукки

В Америке начался подсчёт голосов на выборах президента США. Об этом сообщает телеканал CNN. В штате Кентукки, большинство жителей которого считаются сторонниками Республиканской партии, подсчитали уже 2% голосов.
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