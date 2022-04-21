Одни издевательства! Андрей Бедняков жестко ответил на запрет о въезде в РФ: «Мне влепили запрет… А я так хотел в Воронеж на лето!»

После того, как российские СМИ опубликовали материалы о том, что отныне украинским звёздам, позволившим себе слишком грубые высказывания о политической обстановке между странами, въезд в Россию запрещен на 50 лет, многие знаменитости начали делиться мнениями о произошедшем.