Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов не скрыл своего потрясения от истории с бывшим начальном в МВД, который поспособствовал легализации в страны тысячам мигрантов.
Скандал с мигрантами в Петербурге. Ахнули даже в Госдуме
Комментарии
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Надежда Белугина
Нашему президенту надо напомнить слова "«Чем шире ты раскрываешь объятия, тем легче тебя распять.» (Фридрих Ницше).
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5 час.
Инга Доронина
Все набивали карманы, а теперь ищут виноватых..
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5 час.
Анд
Всех кому корупционеры помогли легализоваться - выслать, после отсидки (дача взятки так же уголовная статься, а без взятки там не обошлось) , считать их легализацию не законной, так же проверить на причастность к другим правонарущениям
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3 час.
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