Экс-силовики и адвокат в Челябинске обманули людей на 9,8 млн

В Металлургический районный суд Челябинска переданы дела двух бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиняемых в хищении 1,8 млн рублей у военнослужащего и автомобиля стоимостью 8 млн рублей у жителя региона под предлогом наличия связей в органах безопасности.