Американские регуляторы безопасности расширяют расследование в отношении технологии бесконтактного вождения Ford

Федеральный регулятор безопасности США «усовершенствовал» свое расследование в отношении системы Ford BlueCruise, предназначенной для помощи водителю без использования рук, что является обязательным шагом перед тем, как будет объявлен отзыв.
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