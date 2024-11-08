"Если в тебе горит твоя идея, тебя ничего не пугает". Наталья Поклонская рассказала о "ведьмовстве" и хейте в её адрес

44-летняя Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, которая в последнее время появляется в информационном пространстве уже не как политик, а в связи со своими "ведьмовскими" мероприятиями, дала интервью создателю крымского подкаста "Республика" Никите Полько и рассказала об изменениях, которые с ней произошли, "ведьмовстве", за которое её критиковали, и приверженности своим взглядам.